Uno de los villanos más temibles de los X-Men está de regreso

Aunque los fans de X-Men están enfocados en las posibilidades de estos personajes en el MCU, no hay que olvidar que este grupo de mutantes se encuentran lidiando con problemas más grandes en el mundo de los cómics. De esta forma, el más reciente capítulo de Way of X ha reintroducido a un temible villano que no solo pone en peligro las vidas de estos personajes, sino de todos los héroes de Marvel.

Way of X en una serie de cómics que recientemente publicó su segundo capítulo, en donde mutantes como Nightcrawler y Legion están investigando el misterio detrás de un personaje conocido como Patchwork Man, una especie de fantasma que se ha escapado de los líderes de este mundo por mucho tiempo. Sin embargo, el más reciente episodio ha revelado que este villano es en realidad Onslaught.

Legion evitó comentarle esto a Xavier o Magneto, debido a que Onslaught es una combinación de estos dos personajes. Todos los traumas y pensamientos negativos de estos dos amigos y enemigos se unieron en un temible villano que ha puesto en peligro la existencia del universo de Marvel en un par de ocasiones, y parece que estos héroes pueden enfrentarse a otro evento apocalíptico en un futuro.

Este capítulo de Way of X ya está a la venta y, sin duda alguna, los fans de X-Men deben de estar emocionados por volver a ver a este temible villano una vez más. Esperemos que este evento logre llegar a su fin sin muchas bajas, algo que se ve complicado considerando el poder de Onslaught.

Vía: Comicbook