Maestro utilizará a Red Dead Redemption II para dar clases en Universidad de EE.UU.

Poco a poco, los videojuegos han comenzado a dejar de verse como un medio de entretenimiento, y algunas personas han utilizado estas obras como recursos históricos. Este es el caso de la Universidad de Tennessee, en donde un maestro planea impartir una clase sobre la historia de Estados Unidos utilizando a Red Dead Redemption II como herramienta principal.

Recientemente se dio a conocer que Tore Olsson, un maestro de Tennessee, impartirá un curso titulado HIUS 383: Red Dead America en otoño de 2021, el cual explorará el periodo histórico de Estados Unidos entre 1899 y 1911. Aquí se planean revisar temas como: los mitos de la vida en la frontera, la expansión del monopolio capitalista y cómo las vías de ferrocarril extendieron el poder corporativo, el auge del colonialismo en perjuicio de los pueblos nativos, la violencia racial tras las Leyes Jim Crow en el sur, la Revolución Mexicana y sus impactos transnacionales y muchos temas más.

Who says video games don’t belong in the classroom? I’m a history professor at @UTKnoxville. This fall, I’ll be teaching a new course titled “HIUS 383: Red Dead America,” exploring the historical reality behind @RockstarGames’ series. What kinds of topics will we be exploring? /1 pic.twitter.com/wkaHSvz4E4

— Tore Olsson (@ToreCarlOlsson) February 11, 2021