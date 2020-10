¡La segunda temporada de Fall Guys comenzará la siguiente semana!

Aunque parece que la emoción por Fall Guys ha disminuido últimamente, el battle royale sigue siendo uno de los juegos más populares del año. Ahora, el día de hoy por fin se ha revelado la fecha de lanzamiento para la segunda temporada de este título, y no tendremos que esperar mucho para disfrutar del nuevo contenido.

Por medio de su cuenta de Twitter, se ha confirmado que la segunda temporada de Fall Guys comenzará el próximo 8 de octubre. Ese mismo día terminará la primera temporada. Si eres de los que todavía no suben de nivel para conseguir cierto traje, te dará gusto saber que los puntos de experiencias valdrán el doble por el resto de la temporada.

BEAN SPILLING POST

Announcing dates always feels like you're cursing things, but it's Halloween month, so let's get cursed!

🔥 Season 2 launches on Thursday 8th October 🔥

Season 1 will now end as Season 2 begins and we're going to DOUBLE fame points during this time! 👀 pic.twitter.com/J9TFIZ1BDd

