Será más fácil obtener coronas en la segunda temporada de Fall Guys

En Fall Guys, incluso si no ganas, eventualmente es posible conseguir coronas. Conforme vas subiendo de nivel, desbloquearás una variedad de recompensas, y eso incluye unas cuantas coronas para que gastes en algunos de los mejores objetos. En la primera temporada, el sistema de progresión solo te daba tres coronas, pero todo cambiará para la segunda.

Revelado por medio de la cuenta oficial en Twitter, el sistema de progresión incluirá muchas más coronas en la siguiente temporada:

We’ve heard you all of your feedback loud and clear!

Winning crowns in Fall Guys against 59 other beans can sometimes be a little challenging (@timthetatman)

For Season 2, we’ve added over 600% more golden crowns into the Season rewards…

FEATURED COSTUMES FOR EVERYONE!

— Fall Guys 👑 (@FallGuysGame) September 30, 2020