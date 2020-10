¡Silent Hill 4: The Room ya está disponible en PC!

En el 2004 Silent Hill 4: The Room llegó a PS2, Xbox y PC. Desde entonces, el juego no ha sido fácil de obtener, y plataformas como Steam no cuentan con el juego. Afortunadamente esto ha cambiado el día de hoy. Similar a lo que sucedió con varios juegos de Metal Gear, Contra y Castlevania, en estos momentos la cuarta entrega de Silent Hill ya está disponible en PC por medio de GOG.

Silent Hill 4 actualmente tiene un precio de $9.08 dólares y no es necesaria una súper PC para disfrutar de este título de principios del siglo. El juego cuenta con un soporte para textos en español y la oportunidad de guardar información en la nube, y ya lo puedes comprar aquí. Aunque no es la plataforma predilecta de muchas personas, esperemos que Konami siga proporcionando experiencias clásicas en PC, con suerte esto podría convencer a la compañía de seguir haciendo juegos de estas series.

Aunque en su momento Silent Hill 4: The Room no fue tan bien recibido como los tres títulos previos, con el paso del tiempo esta entrega ha logrado conseguir una fiel base de fans, y muchos consideran este juego el último bueno en toda la serie. En temas relacionados, fans quieren que Sony compre a Konami. De igual forma, aquí te decimos qué pasó con el rumoreado juego de Silent Hill para PS5.

