Fans quieren que Sony compre Konami para responder a Microsoft y Bethesda

Esta mañana Microsoft anunció la compra de ZeniMax Media, compañía matriz de Bethesda Softworks, por 7.5 mil millones de dólares. Esta adquisición es sumamente importante para Xbox, ya que títulos como Starfield o The Elder Scrolls 6 podrían llegar exclusivamente al Series X y Series S. Ante estas posibilidades, los fans de PlayStation le piden a Sony responder con la compra de Konami.

Sony should buy Konami gaming division and get fromsoft to make a soulsborne style Castlevania.

— Mutahar (@OrdinaryGamers) September 21, 2020