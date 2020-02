La película de Uncharted está inspirada por Uncharted 4

Parece que después de años de retrasos y pérdidas de directores, la película de Uncharted por fin está teniendo forma. Sin embargo, antes de conocer de qué tratará esta interpretación de Nathan Drake, es necesario conocer qué fue lo que inspiró a este proyecto y a Tom Holland, quien interpretará al personaje principal, a tomar este papel.

En una reciente entrevista con IGN, Tom Holland confesó que Uncharted 4: A Thief’s End es uno de sus juegos favoritos de todos los tiempos, y que este título de 2016 servirá como una guía para la película, aunque no especifico se se refiere a la historia o al tono.

“Si soy honesto, uno de mis videojuegos favoritos es el cuarto juego de Uncharted … Increíble. Y gran parte de la inspiración de la película proviene de ese juego en particular. Fue interesante, cuando me senté con [el presidente de Sony Pictures] Tom Rothman y estábamos hablando de videojuegos, y pensé ‘Oh, acabo de terminar Uncharted’. Y él dijo: ‘Bueno, ¿por qué no interpretas a Nathan Drake?’ Recuerdo haber dicho: ‘Haría cualquier cosa por interpretar a Nathan Drake. Por favor, eso sería increíble’. Así que sí, comenzamos a rodar en unas cuatro semanas. Mark Wahlberg va a ser increíble como Sully. El departamento de acrobacias que tenemos en Berlín ya ha hecho un trabajo increíble, preparando las acrobacias, y será emocionante”.