La película de Uncharted comenzará su rodaje este año, afirma Tom Holland

La película de Uncharted ha estado atorada en el limbo por casi una década, pero al parecer el proyecto finalmente se pondrá en marcha este año. De acuerdo con su protagonista, Tom Holland, se espera que el rodaje de esta cinta comience en menos de un mes.

Holland compartió esta actualización durante una entrevista con IGN, revelando que una gran parte de este largometraje estaría inspirado por Uncharted 4 en particular. Aunque el actor no pudo dar más información, sí adelantó que la trama llevaría a Nathan Drake en una aventura por todo el mundo.

Sony’s Uncharted movie starts filming in four weeks, according to Tom Holland. pic.twitter.com/jqKo6Apx6l

— IGN (@IGN) February 19, 2020