Uncharted tiene “uno de los mejores guiones que he leído”, Tom Holland

La película de Uncharted ha estado en desarrollo por 12 años. Desde 2008 esta cinta ha perdido a seis directores, y actualmente no cuenta con uno. Sin embargo, Tom Holland, quien interpretará a Nathan Drake, el personaje principal, asegura que no hay que preocuparnos, debido a que el guión de este largometraje es uno de los mejores que ha leído el actor principal.

En una reciente entrevista con IGN, Holland habló un poco sobre lo que ha tenido la oportunidad de leer.

“Creo que lo que Uncharted ofrece, que la mayoría de las películas de videojuegos no, es una historia original apartada de los juegos. Así que si jugaste los juegos, no has visto lo que va a pasar en el película. Y si no has jugado los juegos, vas a disfrutar la película porque es información que todos los demás están obteniendo al mismo tiempo. Pero estoy súper emocionado de hacer esa película y ha pasado mucho tiempo.

Leí el borrador más reciente del guión en el camino hacia aquí y es uno de los mejores guiones que he leído. Realmente, realmente sobresaliente”.