La película de Uncharted ha sido retrasada un par de meses

Hace un par de semanas les comentados sobre cómo la película de Uncharted había perdido otro director. Bueno, tal parece que este cambio en la producción ha afectado el día de lanzamiento, ya que Sony ha anunciado una nueva fecha de estreno para esta cinta.

Recientemente, Sony movió un poco la fecha de estreno de varias de sus películas, siendo la más importante Uncharted. Esta adaptación llegaría a los cines, originalmente, durante los primeros días de 2021, y ahora ha sido retrasada tres meses, al 5 marzo de 2021.

Pero esto no es todo. Originalmente, Master of the Universe, una película de He-Man, la cual ocupaba la nueva fecha de Uncharted, ha sido retrasada indefinidamente. Por otro lado, la comedia romántica Happiest Season se ha movido al 25 de noviembre, cinco días después de la fecha previamente establecida. Por último, Fatherhood, película protagonizada por Kevin Hart, ahora se estrenará el 15 de enero de 2021.

Hablando de Uncharted, Robert Fleischer está siendo considerado para ocupar el puesto de director en esta película.

