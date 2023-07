La película de Mario se estrena de nuevo en México

Este año ha sido de éxito total para Nintendo, dado que han lanzado videojuegos de gran perfil como lo puede ser The Legend of Zelda: Tears of The Kingdom y Pikmin 4, a eso se suma su incursión en el mundo del cine con la película de Super Mario. Y tras su gran hit en las taquillas, parece que en México quieren seguir disfrutando esa producción en pantalla grande.

Según lo informado por algunas cadenas de cine, la película va a regresar para quienes no alcanzaron a verla en su momento, o para quienes simplemente querían echarle un vistazo por última vez a través de la pantalla gigante. Será este mismo 27 de julio cuándo se proyecte una vez más, aunque no se comentó si habrá opciones para verla en idioma inglés.

La peli más taquillera del año vuelve para disfrutar con todo del Verano Cinemex. Disfruta el reestreno de #SuperMarioBrosLaPelicula a partir del 27 de julio. pic.twitter.com/AB1G5bCa0A — Cinemex (@Cinemex) July 26, 2023

Vale la pena mencionar, que esta cinta se perfila para ser una de las más taquilleras de la historia, pues en el propio México es donde se generaron más ganancias, razón por la cual Universal estaría buscando un poco más de aporte en taquilla. También, hay una secuela confirmada, entonces los fans van a tener Mario para rato.

Recuerda que esta cinta también está disponible para la compra en medios de streaming en formato físico mediante Blu Ray y DVD.

Vía: Cinemex

Nota del editor: La verdad no sé si tiene algo de sentido que la vuelvan a poner en el cine, después de todo estuvo prácticamente dos meses en las salas desde que se lanzó en abril. Pero, tal vez haya gente que la quiere revivir o que de plano nunca pudieron ir en su momento.