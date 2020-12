La función de cross-save entre Switch y PC ya está disponible en Hades

Hades, uno de los mejores juegos del 2020, ya cuenta con la función de cross-save. Desde su lanzamiento el pasado mes de septiembre, los fans han esperado por la opción de transferir información entre PC y Nintendo Switch. De igual forma, Supergiant Games han detallado la forma de realizar este sencillo proceso.

Para hacer uso de esta función, simplemente necesitas actualizar el juego. Después, en el menú principal del juego en la versión de Nintendo Switch aparecerá la opción de “cross-save”. Pulsamos sobre ella, y enlazamos nuestra cuenta de Steam o de Epic Games Store, dependiendo de la plataforma digital en la que tengamos el título. Eso es todo, de esta forma podrás morir una y otra vez en donde sea.

Hermes is here with some good news: Our Cross-Saves update for HADES is out now on Nintendo Switch!💾↔️☁️

Please read the in-game Help & Info section for details. This update also includes various other improvements from our post-launch PC patches. #HadesGame #NintendoSwitch pic.twitter.com/UgwBRQsUOo

