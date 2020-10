La Epic Games Store celebra el Halloween con un par de juegos gratuitos en PC

Halloween no solo es una fecha en el calendario de octubre, es un estado mental. Con esta justificación, la Epic Games Store se propone a regalar un par de juegos de terror para PC. A partir de estos momentos puedes ingresar a la tienda digital y descargar sin coto alguno Amnesia: A Machine for Pigs.

De igual forma, Kingdom New Lands está disponible para descargar gratuita. Estos dos juegos pueden ser tuyos, gracias al ya usual descuento del 100%. Solo recuerda que tienes siete días para agregarlos a tu librería, y el 22 de octubre serán reemplazados por otros títulos que continúan con esta tendencia de horror.

👑🐷 FREE THIS WEEK 🐷👑

Rule the land. Save yourself. Amnesia: A Machine for Pigs and Kingdom: New Lands are both FREE on the Epic Games Store for a limited time! https://t.co/mqSSRoz26l pic.twitter.com/gBnylWPAEt

— Epic Games Store (@EpicGames) October 15, 2020