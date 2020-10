Éstos son los juegos más vendidos de 2020 hasta la fecha

A pesar de todo, el 2020 ha resultado ser un año con lanzamientos bastante grandes y eso que todavía faltan unos cuantos meses cuya importancia será todavía más relevante debido a la llegada de las nuevas consolas.

El NPD Group, firma que se encarga de monitorear las ventas de videojuegos en Estados Unidos, ha revelado la lista de los 10 títulos que mejor se han vendido en lo que va de este 2020, y sin más preámbulos, acá te la compartimos:

1. Call of Duty: Modern Warfare

2. Animal Crossing: New Horizons

3. The Last of Us: Part 2

4. Madden NFL 21

5. Ghost of Tsushima

6. Final Fantasy VII Remake

7. Marvel’s Avengers

8. Dragon Ball Z: Kakarot

9. MLB The Show 20

10. Super Mario 3D All-Stars

En el caso de Animal Crossing y Super Mario 3D All-Stars no se están tomando en cuenta las ventas digitales, por lo que su posicionamiento en esta tabla podría ser todavía más elevado.

Sorprendentemente, Marvel’s Avengers figura en el top 10 a pesar de que el juego está prácticamente muerto en PC, y posiblemente en consolas también. Recientemente sus desarrolladores anunciaron que tanto la versión next-gen como el DLC se habían retrasado hasta 2021, así que será interesante ver cómo evoluciona este título y si es que logra recuperarse eventualmente.

Via: ResetEra