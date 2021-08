La cuarta temporada de Cobra Kai llegará en diciembre

Cobra Kai es una de las series más populares de Netflix actualmente. Después de una temporada en YouTube Premium, la plataforma de streaming más grande del momento revivió esta producción. Ahora, tras un largo periodo de espera, se ha confirmado que a finales de año veremos la cuarta, y probablemente última, temporada de Cobra Kai.

Por medio de un adelanto compartido en la cuenta oficial de Cobra Kai en Twitter, se ha confirmado que la cuarta temporada de la serie llegará a Netflix el próximo mes de diciembre de 2021. Actualmente no hay una fecha de lanzamiento exacta, aunque es muy probable que esta información sea compartida una vez que se libere un tráiler completo.

It’s not just a tournament. It’s the battle for the soul of the Valley.

Cobra Kai Season 4, coming this December to Netflix. pic.twitter.com/4O242IP96t

