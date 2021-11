La comunidad de SMT arde en contra de IGN por una reseña

Como ya se ha vuelto una tradición en esta industria, un juego que aún no ha llegado al mercado se ha convertido en el centro de atención, ya que una reseña mencionó algo que a los jugadores no les gustó. En esta ocasión, IGN y su reseña de Shin Megami Tensei V han sido el objetivo de comentarios negativos durante los últimos días, y es que el medio internacional mencionó que el nuevo trabajo de Atlus es “Persona sin corazón”.

El pasado 4 de noviembre, las reseñas de Shin Megami Tensei V comenzaron a salir. Por lo general, la recepción fue positiva, con algunos 100 y varios 90. Sin embargo, fue la reseña de IGN la cual llamó la atención por sus constantes comparaciones con Persona 5. En respuesta, los fans no han parado de atacar al medio y a la escritora de la reseña, Leana Hafer, acusándolos de no saber de qué están hablando.

Aunque es cierto que la reseña de Hafer en algunas secciones puede leerse como alguien que no ha probado un juego de Shin Megami Tensei en el pasado, es importante mencionar que las comparaciones no son injustificables. Para comenzar, tanto Persona como SMT son desarrollados por Atlus y cuentan con una serie de sistemas similares, pero son sus historias, ambientaciones, temas, mecánicas y combates JRPG en donde encontramos las diferencias.

De igual forma, Hafer desde entonces ha mencionado que su reseña fue escrita para aquellos que son fans de Persona, y desean que Shin Megami Tensei V sea su primera entrega en la serie. Por mucho que la comunidad de SMT quiera hacernos saber que Persona es solo un spin-off, los números son relevantes para entender este debate. Con más de 4.6 millones de copias vendidas, Persona 5 se posiciona, no solo como el juego más exitoso de esta franquicia, sino que supera las ventas combinadas de SMTIII y SMTIV.

Ante todas estos comentarios, Hafer ha compartido el siguiente mensaje:

I don't live in that world so I didn't know it was a major pain point that has existed for years, and I probably would have cut back on the P5 comparisons if I did. So if that's your main issue with the review: Yeah, fair. I appreciate those of you who are not being toxic.

— Leana (@TilFolkvang) November 4, 2021