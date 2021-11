Neil Druckmann concluye su trabajo en la serie de TLOU

Por si no estabas enterado, Neil Druckmann, vice presidente de Naughty Dog, también está involucrado con la serie de The Last of Us que prepara HBO. O bueno, mejor dicho, estaba, puesto que el ejecutivo ya terminó de trabajar en el proyecto, y ya es momento de regresar a sus actividades habituales.

Alas… my time in Canada has come to an end. To the best tv crew in the world, thank you for your incredible work, your passion, and for making me feel so welcome! I will miss you terribly!

Excited to return to Naughty Dog (and some warmer weather!) ♥️ 🇨🇦 pic.twitter.com/A9hsy7gPpA

— Dr. Uckmann (@Neil_Druckmann) November 7, 2021