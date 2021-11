El pasado fin de semana se celebró el N7 Day, el festejo anual de Mass Effect, por lo que BioWare nos proporcionó unas cuantas estadísticas basadas en las decisiones de los usuarios en la Mass Effect Legendary Edition. Estos datos ciertamente nos arrojan unas cuantas cosas bastante interesantes en cuanto a lealtad de personajes, e incluso los niveles de dificultad más populares.

Sin más preámbulos, acá te compartimos todos estos datos, solo ten en cuenta que hay spoilers a continuación:

– ‘Normal’ es el nivel de dificultad más popular en Mass Effect 1 y 2, pero ‘Casual’ gana en Mass Effect 3.

– Los niveles más altos de dificultad solo fueron elegidas por una pequeña cantidad de jugadores.

– La gran mayoría de jugadores eligió el final ‘rojo’ en Mass Effect 3, destruyendo a los Reapers.

– 15 por ciento de los usuarios nunca reclutaron a Garrus, algo que se nos hace impensable

– Un 97 por ciento de los jugadores reclutaron a Diana Allers, la reportera interpretada por Jessica Chobot en Mass Effect 3

– 69 por ciento de los jugadores eligió salvar al Consejo de la Ciudadela en Mass Effect

– 85 por ciento de jugadores eligió a Anderson para convertirse en el representante de la humanidad en el Consejo

– 23 por ciento de los jugadores se quedaron con el nombre por defecto de John o Jane Shepard

