Star Wars: Rogue Squadron retrasa sus grabaciones

Si bien el universo de Star Wars se ha mantenido bastante activo por medio de series en Disney+, los fans de las aventuras cinematográficas se preguntan cuándo es que Lucasfilm tiene planeado hacerle honor a la segunda mitad de su nombre. Lamentablemente, un nuevo reporte señala que esta espera podría extenderse aún más.

De acuerdo con The Hollywood Reporter, tanto la preproducción de Star Wars: Rogue Squadron, la cual estaba planeada para comenzar a finales de 2021, así como las filmaciones que iban a llevarse a cabo en el 2022, se han retrasado hasta una fecha no especifica. Esto se debe a que Patty Jenkins, la directora de este proyecto, tiene otros compromisos, entre ellos, la tercera película de Wonder Woman.

Sin embargo, por el momento la fecha de estreno de 22 de diciembre de 2023 sigue en pie, pero esto bien podría cambiar. Afortunadamente, esto no significa que el mundo se quede sin películas de Star Wars. Actualmente los proyectos a cargo de Kevin Feige, jefe de Marvel Studios, y Taika Waititi, director de Thor: Ragnarok, están en marcha, y uno de estos dos bien podría ocupar la fecha que Star Wars: Rogue Squadron seguramente dejará en el calendario de estrenos. Por si fuera poco, se han confirmado dos proyectos adicionales, uno para 2025 y otro para 2027.

Recordemos que Lucasfilms y Disney tienen varios proyectos en desarrollo, muchos de los cuales solo conocemos el nombre. Afortunadamente, este año veremos The Book of Boba Fett, serie para Disney+, del cual puedes ver su primer tráiler aquí. De igual forma, se espera que el próximo año regrese The Mandalorian con su tercera temporada.

Nota del Editor:

Aunque el retraso de Star Wars: Rogue Squadron es algo que parece inevitable, esto es algo que tendrá mejores resultados. Considerando que Wonder Woman tendrá un mayor peso en la agenda Jenkins, esto significaría que las grabaciones de Rogue Squadron se llevarían a cabo a finales de 2022 o principios de 2023, y en ese lapso de tiempo no queda bien una película de este nivel.

Vía: The Hollywood Reporter