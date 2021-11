El pasado fin de semana se llevó a cabo el Astroworld Concert de Travis Scott, en donde tristemente ocho personas perdieron la vida a raíz de una estampida humana. Como consecuencia de lo anterior, Epic Games decidió eliminar su emote de Fortnite, pero eso no fue todo.

Epic incluso deshabilitó temporalmente la sección ‘Daily‘ de la item shop de Fortnite, en la cual se muestran rotaciones de skins y otros objetos cosméticos regularmente. Se cree que el emote de Scott iba a estar incluido en la más reciente actualización.

It’s known that the “Daily” section of the Item Shop has been disabled. This is intentional and the “Daily” section will return with the next Item Shop refresh. pic.twitter.com/rc6Kqh7qoW

— Fortnite Status (@FortniteStatus) November 8, 2021