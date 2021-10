Faltan solamente unas cuantas semanas para el lanzamiento de Shin Megami Tensei V, y Atlus ha confirmado que el juego recibirá un montón de contenido DLC desde día uno. La mala noticia es que este contenido no será gratuito y parece que sí añade unas cuantas misiones especiales.

La Digital Deluxe Edition, que incluye todo el DLC y el juego base, ya apareció listada en la eShop de Norte América, revelándonos así los costos para todo este contenido adicional. Incluso si no adquieres esta versión, será posible adquirir todo este DLC por separado y acá puedes conocer sus precios.

– Shin Megami Tensei V Digital Deluxe Edition – $84.99 USD

– Mitama Dance of Wealth – $2.99 USD

– Mitama Dance of EXP – $2.99 USD

– Mitama Dance of Miracles – $2.99 USD

– A Goddess in Training – $4.99 USD

– The Rage of a Queen – $2.99 USD

– The Doctor’s Last Wish – $2.99 USD

– Return of the True Demon – $9.99 USD

También se confirmó que habrá una actualización gratuita, la cual añade un nuevo nivel de dificultad diseñado para quienes no están familiarizados con el género de los RPGs.

Shin Megami Tensei V estará disponible el próximo 12 de noviembre para Nintendo Switch.

Nota del editor: La idea de que el juego vaya a recibir DLC de paga durante su primer día en el mercado seguro que le molestará a más de una persona, y considerando que este DLC sí añade misiones y objetos especiales que podrían facilitar la experiencia, Atlus podría tener una posible polémica entre manos.

Via: Nintendo Life