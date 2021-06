Konami anuncia el regreso de Silent Hill, pero…

El día de ayer, 20 de junio, todos estábamos esperando un tráiler de Abandoned, el juego que supuestamente es un nuevo Silent Hill. Sin embargo, este teaser fue retrasado hasta el 25 de junio. Afortunadamente, Konami no quiso que los fans de esta legendaria serie de survival horror se decepcionaran, ya que se anunció el regreso de Silent Hill… pero en forma de patineta.

De forma inesperada, Konami reveló una serie de patinetas con diseños especiales basadas en Silent Hill. Estos productos cuentan con los diseños de las icónicas Bubble Head Nurse, con las líneas gruesas y los colores brillantes.

Something wicked is rolling into our shop next week. We are launching a SILENT HILL MERCH collection along with this amazing Limited Series Skateboard to celebrate… pic.twitter.com/wtjxmw9MvY

