Snake Eyes, el spinoff de G.I. Joe, estrena tráiler

G.I. Joe: The Rise of Cobra marcó el inicio de un nuevo “universo cinematográfico”, que continuó con G.I. Joe: Retaliation y que ahora se extenderá todavía más con Snake Eyes: G.I. Joe Origins, un spinoff que contará la historia de origen para el emblemático personaje, Snake Eyes. Su más reciente tráiler nos da una buena idea del tipo de película que nos espera y por acá lo puedes ver.

Evidentemente, la película de Snake Eyes no será el final de esta saga. Se ha confirmado que una cuarta película, titulada G.I. Joe: Ever Vigilant, ya se encuentra en producción activa. Fuera de eso, no tenemos muchos detalles sobre el futuro de la franquicia.

Snake Eyes: G.I. Joe Origins se estrena en cines el próximo 23 de julio.

Via: Gizmodo