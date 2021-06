Parece que el error 2123-1502 del Nintendo Switch finalmente ha sido solucionado

Hace un par de semanas, Nintendo liberó una nueva actualización para el Switch, la cual estaba provocando errores para sus usuarios al momento de descargar contenido. Específicamente, la gente que quería descargar algo de la eShop del Switch era recibida con el código de error 2123-1502. Tras un extenso periodo de silencio, la Gran N parece ya haber solucionado este problema, o al menos eso dicen los jugadores.

Vía Twitter, el usuario Pete Skerritt publicó lo siguiente:

After nearly 2 weeks— and with absolutely no public comment or discussion on the matter— Nintendo *appears* to have resolved Switch Error Code 2123-1502, at least in my experience.

It’s nice to be “normal” again, but Nintendo’s handling of the crisis still deserves criticism.

— Pete Skerritt (@PeteSkerritt) June 20, 2021