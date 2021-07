Kojima promovió el primer Metal Gear repartiendo flyers en tiendas locales

A pesar de que hoy en día es considerado como uno de los creativos más importantes de la industria, Hideo Kojima no siempre fue tan reconocido. De hecho, el legendario desarrollador japonés tuvo unos comienzos bastante humildes, al punto de que él mismo visitaba las tiendas locales para promover el primer Metal Gear repartiendo flyers.

Vía Twitter, Kojima compartió lo siguiente:

“En el verano de mi 23 cumpleaños, se lanzó mi primer juego: Metal Gear. Como no estaba en NES, no había anuncios de televisión y no se vendía en la concurrida sección de juguetes. Como era de MSX, se ponía silenciosamente en la sección de software para PC de una tienda de electrónica. Aun así, iba todos los días a la tienda, agarraba unos flyers y se los entregaba a las personas que me rodeaban. También compré yo mismo tres copias del software.”

