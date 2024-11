Con Barbie, Mattel dejó en claro que están dispuestos a realizar campañas publicitarias bastante complicadas. Sin embargo, con Wicked han llevado esto al siguiente nivel, puesto que una de las muñecas promocionales para esta cinta cuenta con una liga a un sitio pornográfico.

Para promocionar Wicked con Ariana Grande y Cynthia Erivo, Mattel liberó una muñeca Barbie temática de la cinta. En la parte trasera, el paquete cuenta con un link que, en teoría, debería de llevar a todos los interesados al sitio oficial de la película. Sin embargo, hubo un problema. En lugar de “www.WickedMovie.com”, el paquete decía solo “www.Wicked.com”.

The official Mattel Wicked dolls link to a porn site on the box 😭😭 pic.twitter.com/iW4mNVAlPE — just2good (Sarah Genao) (@just2goodYT) November 9, 2024

El problema es que “www.Wicked.com” es el sitio oficial de una compañía enfocada al cine para adultos. Mattel reconoció este problema, y compartió el siguiente mensaje de disculpa:

“Mattel fue informado de un error de impresión en el embalaje de las muñecas de la colección ‘Wicked’ de Mattel, vendidas principalmente en Estados Unidos, que pretendía dirigir a los consumidores a la página de inicio oficial de WickedMovie.com. Lamentamos profundamente este lamentable error y estamos tomando medidas inmediatas para solucionarlo. Se advierte a los padres que el sitio web incorrecto y mal impreso no es apropiado para niños. Se recomienda a los consumidores que ya tienen el producto que desechen el embalaje del producto u oculten el enlace y que se pongan en contacto con el Servicio de atención al cliente de Mattel para obtener más información”.

Considerando que estamos hablando de un producto para niños, Mattel corre el riesgo de ser demandado. De igual forma, se desconoce cuándo es que los nuevos paquetes de juguetes estarán disponibles. Los únicos que salen ganando aquí son los coleccionistas que seguramente pagarán bastante dinero por una caja con este error.

Wicked ya está disponible en los cines. En temas relacionados, aquí puedes ver el primer tráiler del live action de How to Train Your Dragon. De igual forma, Interstellar regresa a los cines.

