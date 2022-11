Jugador de fútbol lleva su nombre en honor a Goku

Muchos hemos tenido la idea de nombrar a alguno de nuestros hijos como personajes de algún anime. Si bien la mayoría no pasa de este pensamiento, hay algunos que en realidad sí cumplen este deseo. Este es el caso de un jugador brasileño, quien tiene un hijo bajo el nombre de Kakaroto.

Fabício es un exjugador de fútbol brasileño, que fue campeón con Remo en 2015, y quien es un gran fan de Dragon Ball Z, al grado de que llamó a su hijo Alejandro Kakaroto. Al igual que su padre, Kakaroto es un jugador de fútbol, quien actualmente forma parte del Clube do Remo de la Serie C de Brasil, y en donde destaca en la Sub-17 de equipo. Esto fue lo que comentó sobre su peculiar nombre:

“Mi nombre viene de mi padre, un ex atleta, cuando jugaba. Durante las concentraciones vio mucho el anime Dragon Ball Z. Hay un personaje Goku, su nombre es Kakaroto, de ahí mi nombre”.

Sin duda alguna, es bueno ver que al menos Kakaroto no tiene algún recientemente con su padre por su nombre. Al igual que Alejandro, hay cientos de personas en todo el mundo que llevan nombres inspirados en algún anime o serie de televisión. No hay que olvidar que Khaleesi fue algo muy popular durante la época en la que Game of Thrones estaba al aire.

Vía: Medio Tiempo