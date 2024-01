Juegos de PS4 venden más que los de Xbox Series X/S

Algo que ha quedado claro a lo largo de la historia de los videojuegos es que los números pares para Sony son sinónimo de éxito, pues PS2 y PS4 se han mantenido como sus consolas mejor valoradas por la gran cifra de títulos que llegaron a las mismas, ya sea desde experiencias independientes a gigantescos AAA exclusivos para la plataforma. Prueba de ellos, es un reporte nuevo en el que se da entender la longevidad que la generación pasada aún tiene en cuanto a la distribución de software en las tiendas físicas.

Según lo mencionado, al menos con el mercado Europeo, en el 2023 se registró que los juegos físicos de PlayStation 4 vendieron más en comparación a los que Xbox Series X, a pesar de que esta última marca ya es de nueva generación, con juegos incluso que no salen en la anterior. Pero algo que también es un hecho, es que no debería sorprender debido a que la región siempre ha sido pro de Sony, esto lleva pasando justamente desde que el primer PS se lanzó en estas tierras.

Y claro, en estos momentos hay poco más de 120 millones de estas consolas en el mundo con sus respectivos dueños, razón por la que los juegos van a vender más, y es que tampoco debemos olvidar que en estos momentos a las plataformas de Microsoft ya se les ve como mayormente digitales, más por la implementación del servicio de Game Pass. Eso es respaldado con noticias de que las consolas Xbox no han subido demasiado en los pasados meses, incluso en las temporadas de fiestas de diciembre.

Por su parte, otro punto a favor que tiene PlayStation en la contienda, es que muchos de los juegos siguen saliendo para su dispositivo anterior, como ejemplo podemos tomar a Street Fighter VI y Resident Evil 4 Remake, los cuales no salieron en Xbox One por alguna razón. De hecho, también la colección de Mega Man Battle Network hizo aparición con Sony y con Nintendo pero no Microsoft, así que era evidente que superar en ventas físicas no iba a suponer algún tipo de problema.

Con toda la información en mente, es posible que se tenga la generación perdida, por lo que tener planes para la siguiente es un factor que se debe tomar. Al final tienen que mantenerse de menos al mismo nivel que los competidores.

Vía: Games Industry Biz

Nota del editor: Es evidente que habían copias que se iban a distribuir más, y el factor que más perjudica pero también beneficia a Xbox es el Game Pass, porque sí, hay muchas suscripciones por parte de los jugadores, pero eso mismo hace que no compren juegos y quieran esperar hasta que un día se sumen al servicio.