Llegará secuela para la película de El Expreso Polar

Hace ya casi 20 años atrás se estrenó una película que ya se puede considerar como clásica de navidad, El Expreso Polar, misma que nos mostró la historia de un joven que no estaba tan interesado por las fiestas, a tal punto de perder la capacidad de creer en el personaje de Santa Claus. Esto ha hecho que la gente de manera religiosa ponga la cinta en la época de fiestas, ya sea en algún DVD que hayan guardado en la colección o en los diferentes servicios de streaming que facilitan mucho más el asunto.

Según lo comentado por el productor original de la cinta de 2004, Gary Goetzman, hay cierto interés por traer de regreso la franquicia en una forma de secuela, después de todo se ha reunido con otro de los principales responsables de la obra, Tom Hanks, en algunos proyectos para Apple TV+. Y se dice estarán haciendo el esfuerzo posible para tomar forma de la segunda parte y que eventualmente llegue a algún tipo de medio audiovisual.

Aquí algunas declaraciones por parte de Goetzman:

Escuche, me encantaría. Me encantaría hacer una secuela de Donde viven los monstruos . Hay muchas cosas que hemos hecho, si se estableció, se marcó, esas películas, los estudios quieren otra. Así es como funciona. Estoy listo para Mamma Mia 3 , hombre. Sería una bola hacerlo ahora mismo. Pero resulta que hay mucho en juego con: ‘¿De quién sería la propiedad artística? ¿Sería esa?’ Simplemente no es como, ‘¡Oye, vamos a hacer otra obra libre! Entonces, todo lleva tiempo y eso está bien porque no nos importa que las cosas vayan lentamente. Pero eso está tratando de resolverse ahora, sin duda, Polar 2 . Sí.