Previo a la revelación de que Pedro Pascal sería el encargado de interpretar a Joel Miller en la serie live action de The Last of Us para HBO, todos los fans tenían a un actor en mente, y eso incluye a Troy Baker, quien ha revelado que Thanos del MCU era su elección para este papel.

En una reciente entrevista con Comicbook, Baker, quien se encargó de darle vida a Joel en los juegos de Naughty Dog, ha revelado que, para él, Josh Brolin, actor responsable por interpretar a Thanos en el MCU, era su elección tomar el papel protagónico en la serie de HBO. Esto fue lo que comentó:

“Conocí a Josh Brolin varias veces, y la última vez que lo vi fue en LAX, y dije: ‘Oye, no sé si recuerdas esto o no; tú y yo nos conocimos en Nuevo México’, pero él dijo: ‘Sí, quiero’, y le dije: ‘Puede haber un guión en tu escritorio, y antes de que lo descartes de cualquier manera, solo échale un vistazo, porque realmente creo que te beneficiarías de interpretar a este personaje, y si el personaje se beneficiaría de que tú lo interpretaras’, y él dijo: ‘Le echaré un vistazo’. ¿Cómo se llama?’ Y yo estaba como, ‘Se llama The Last of Us, y es una película en este momento que se está desarrollando’. Él estaba como, ‘Está bien, echaré un vistazo’. Y lo gracioso es que creo que Josh Brolin habría sido una gran elección. Creo que miras al personaje, especialmente en el juego, y dices: ‘Sí, eso queda, 100%. Josh Brolin puede hacer eso, seguro’, pero lo que me encanta es cuando involucras a alguien como Craig Mazin, y estas conversaciones entre él y Neil Druckmann van y vienen, y dice: ‘¿Qué sucede si lo sacudimos un poco? ¿Y quién ¿Entendemos que no solo puede aportar algo nuevo y algo fresco, sino también cambiar un poco el personaje? Tenemos la oportunidad de hacer las cosas de manera diferente aquí”.

Al final del día, esto no sucedió. Pedro Pascal, un actor amado por una gran cantidad de personas, fue seleccionado para este papel y, con cuatro episodios ya disponibles, queda claro que esta fue una muy buena decisión de la que nadie se arrepiente. En temas relacionados, el siguiente capítulo de The Last of Us adelanta su estreno. De igual forma, el tercer episodio de la serie sufre de review bombing.

Nota del Editor:

Pedro Pascal ha hecho un fantástico trabajo como Joel, al grado de que los pequeños cambios y los elementos que el actor introduce al papel, lo hacen una versión lo suficientemente diferente en comparación con lo que Troy Baker nos presentó, y no hay algo malo con eso.

Vía: Comicbook