JoJo’s Bizarre Adventure fue usado como promoción política en México

Últimamente, JoJo’s Bizarre Adventure se ha convertido en uno de los animes más populares a nivel mundial. De hecho, esta saga tiene mucha presencia en Latinoamérica, así que el partido gobernante de México decidió tomar ventaja de esto para utilizarlo como promoción política.

Apenas hace poco tiempo, usuarios en redes sociales descubrieron una barda que se encontraba pintada con la leyenda:

Y antes de que pienses que se trata de una broma o algo falso, acá puedes encontrar la imagen que lo comprueba:

Miren lo que me encontré banda. Gracias Diputados Morena por traer a los Jojos(EN VIVO) a México. 👍 Posted by Jotaro el Aplaca Perras Escandalosas Kujo on Thursday, April 22, 2021

Sorprendentemente, México no es el único lugar en donde sucede esto. El año pasado, políticos japoneses quisieron tomar ventaja de la popularidad de Demon Slayer para utilizarlo como propaganda política, acción que generó muchísima polémica. Eventualmente, dichos políticos tuvieron que pedir disculpas y prometer que no volverían a hacerlo. Evidentemente, esto no sucederá aquí en México.

Fuente: Facebook