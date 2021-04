Monolith Soft sigue creciendo y anuncian que ya cuentan con 272 empleados

Además de su reciente trabajo en tráiler de Mythra y Pyra para Super Smash Bros. Ultimate a principios de este año, no hemos sabido mucho de Monolith Soft, desarrolladores de Xenoblade Chronicles. Nos enteramos en 2019 que estaban contratando para la saga de The Legend of Zelda, y también ha habido rumores sobre una tercera entrega de Xenoblade, pero lo cierto es que no sabemos exactamente en qué andan.

A pesar de esto, el estudio japonés sigue aumentando su número de empleados. En la más reciente actualización de su sitio web oficial, se informó que ya cuentan con 272 empleados, y así es como ha ido creciendo la compañía con el paso de los años:

(Lanzamiento de Xenoblade Chronicles 2 en diciembre de2017)

– Diciembre de 2017 – 150 empleados

– Abril de 2018 – 163 empleados

– Agosto de 2018 – 171 empleados

(Lanzamiento de Xenoblade Chronicles 2: Torna – The Golden Country en septiembre de 2018)

– Noviembre de 2018 – 184 empleados

– Enero de 2019 – 193 empleados

– Abril de 2019 – 209 empleados

– Junio de 2019 – 215 empleados

– Septiembre de 2019 – 224 empleados

– Diciembre de 2019 – 236 empleados

– Abril de 2020 – 248 empleados

(Lanzamiento de Xenoblade Chronicles: Definitive Edition en mayo de 2020)

– Agosto de 2020 – 254 empleados

– Diciembre de 2020 – 261 empleados

– Abril de 2021 – 272 empleados

Sea lo que sea en lo que estén trabajando Monolith Soft, es muy probable que sea igual de grandes que todos sus proyectos anteriores. Hasta cabe la posibilidad de que estén apoyando con la secuela de The Legend of Zelda: Breath of the Wild.

