El próximo juego de Hazelight Studios nos “volará la cabeza”, asegura Josef Fares

El mes pasado se estrenó It Takes Two, el nuevo juego de Hazelight Studios, y creo que hablo por todos cuando digo que este título nos tomó por sorpresa debido a lo divertido y bien hecho que estaba. Como tal, existe mucha anticipación en torno al siguiente proyecto de Josef Fares y compañía, y de acuerdo con él, “nos volará la cabeza”.

En reciente entrevista con PushSquare, Fares habló sobre la excelente recepción que tuvo It Takes Two, respondiendo que “no le sorprende para nada” debido a la fuerte creencia que siente hacia todos sus juegos.

“Siendo honesto, no me sorprende en lo absoluto, porque yo siempre confío fuertemente en todo lo que hacemos. Si me preguntan sobre nuestro próximo juego, les diré ahora mismo, será todavía mejor que It Takes Two. Será una locura. Así de seguro estoy, me gusta el concepto, me gusta lo que va a pasar, y la gente perderá la cabeza.”

Por supuesto, Fares ya no quiso dar más detalles al respecto, pero tras el éxito de It Takes Two, nosotros tampoco tenemos duda alguna que su próximo juego vaya a ser genial. Tristemente, todavía falta mucho tiempo para saber algo de él.

Fuente: PushSquare