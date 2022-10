En el pasado ha quedado claro que John Carpenter, compositor y director de múltiples películas de Halloween, es un fanático de los videojuegos. Con el estreno de la más reciente cinta en puerta, el cineasta reveló cuál sería la serie de videojuegos que le encantaría adaptar para la pantalla grande.

Durante una entrevista con The AV Club, Carpenter reveló que le encantaría trabajar en una adaptación de Dead Space, ya que es un gran fanático de todas las entregas de la serie, incluso del tercer título, el cual estuvo más orientado en la acción y no tanto en el horror. Esto fue lo que comentó al respecto:

“El único que se me ocurre, y lo he mencionado antes, es Dead Space. Eso haría una gran película. Podría hacer eso. Bueno, cualquiera de ellos era realmente bueno. Incluso me gusta el último, el de acción que a nadie más le gustó”.

Durante su plática, el director también reveló que últimamente no ha parado de jugar Fallout 76, Horizon Forbidden West y Borderlands. Considerando que EA tiene preparado un remake de Dead Space para principios del próximo año, no se descarta la posibilidad de que la nueva popularidad de la serie ocasione su llegada a otros medios más allá de los videojuegos.

Con series de The Last of Us, Fallout y todos los intentos de Sony de llevar sus propiedades a la pantalla grande y chica, la idea de ver una película de Dead Space no es algo que suene descabellado, ya sea con o sin John Carpenter. En temas relacionados, el remake de Dead Space tiene una hermosa edición de colección. De igual forma, aquí puedes ver el nuevo gameplay de este título.

Nota del Editor:

Sin duda alguna, una película de Dead Space sería algo increíble de ver. Sin embargo, John Carpenter no sería mi elección como director. Esta es una serie que requiere la atención de alguien más enfocada al terror psicológico. Aunque el body horror de este cineasta es un punto a su favor.

Vía: The AV Club