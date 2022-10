Microsoft acusa a Sony de bloquear a Game Pass

Tal parece que la compra de Activision Blizzard ha sacado lo peor de todos los involucrados. Tanto Sony como Microsoft han emitido diversos comunicados para así hacer que la Autoridad de Competencia y Mercados, o CMA por sus siglas en inglés, logre emitir un resultado a favor de cierta posición. Es así que la compañía de Redmond ahora acusa a los responsables de PlayStation de bloquear Xbox Game Pass en sus consolas.

Por medio de un nuevo documento, Microsoft ahora alega que Sony ha elegido bloquear a Xbox Game Pass de las consolas de PlayStation, y ha decidido proteger sus ingresos de juegos first party al venderlos a precio completo, en lugar de ofrecerlos día uno en PlayStation Plus. Esto fue lo que se comentó al respecto:

“Sony ha elegido bloquear Game Pass de PlayStation, así que no está disponible en PlayStation. […] Como todos los juegos que están disponibles en Game Pass también están disponibles para comprar, los jugadores seguirán teniendo la posibilidad de comprar Call of Duty en PlayStation. Hacerlo seguirá costando menos que comprar una nueva consola de Xbox. Sony ha elegido bloquear Game Pass de PlayStation, así que no está disponible en PlayStation. […] Como todos los juegos que están disponibles en Game Pass también están disponibles para comprar, los jugadores seguirán teniendo la posibilidad de comprar Call of Duty en PlayStation. Hacerlo seguirá costando menos que comprar una nueva consola de Xbox”.

Mientras que Sony sigue argumentando que la compra de Activision Blizzard y la posible exclusividad de Call of Duty será negativa para la industria, Microsoft alega que este no será el caso. En esta ocasión, los responsables de Xbox no solo defienden su adquisición, sino que han señalado a los dueños de PlayStation de no ofrecer un sistema similar del ellos, y de no permitir que más personas tengan acceso a Game Pass al permitir que este servicio esté disponible en sus plataformas.

En temas relacionados, la CMA externa sus preocupaciones por esta compra. De igual forma, Microsoft responde a las críticas que han recibido por parte del organismo británico.

Nota del Editor:

Parece que este conflicto está llegando a niveles ridículos. Acusar a Sony de no permitir que Game Pass esté en las consolas de PlayStation no es algo que debería ser escuchado en este caso. Sony está en su total derecho de manejar PlayStation Plus y sus plataformas de la forma que deseen.

Vía: Tom Warren