Remake de Dead Space revela hermosa edición de colección

El día de hoy fue todo un suceso para todos los fanáticos que están esperando el remake de Dead Space, pues hace algunas horas se reveló un nuevo tráiler con gameplay incluido en él. Sin embargo, eso no es todo para los seguidores, dado que también se reveló que habrá una edición especial del juego, misma que lleva consigo objetos muy interesantes.

Esta pieza de colección llevará consigo una litografía, disco con la música del juego, pin conmemorativo, parche para la ropa, estatua de metal, steelbook para el título y claro, el videojuego en la consola de preferencia o PC. Pero esto no es lo más llamativo, sino que el objeto que hace sentido a la edición es el casco tamaño real que lleva puesto el protagonista.

La pieza se puede conseguir únicamente mediante Limited Run, y tiene un precio de $274.99 USD. Lo mejor, es que las preventas ya están abiertas, estas se van a cerrar hasta el 27 de enero de 2023, por lo que los jugadores pueden ahorrar un par de meses más.

