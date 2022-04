Jim Carrey se retira del mundo de la actuación

Jim Carrey es una de las leyendas de la comedia moderna, y un actor amado por millones de personas en todo el mundo. Sin embargo, parece que todo lo bueno tiene que llegar a su fin. En una reciente entrevista, el encargado de Dr. Eggman en las películas de Sonic, ha revelado que se retira del mundo de la actuación.

En una entrevista con Access, esto por el próximo estreno de Sonic the Hedgehog 2, Jim Carrey reveló que su carrera como actor ha llegado a su fin. Sin embargo, deja la puerta abierta para que un proyecto lo suficientemente interesante lo lleve a la pantalla una vez más en un futuro. Esto fue lo que comentó:

“Bueno, me retiro… Probablemente. Hablo en serio, sí. Depende de si los ángeles traen algún tipo de guion escrito con tinta dorada que diga que será realmente importante que la gente lo vea. Podría continuar por el camino, pero me estoy tomando un descanso. Me gusta mucho mi vida tranquila y me encanta poner pintura sobre lienzo. Realmente amo mi vida espiritual y siento que… y esto es algo que tal vez nunca escuches decir a otra celebridad mientras exista el tiempo: ‘Tengo suficiente’. He hecho suficiente. Yo soy suficiente”.