Sonic tendrá su propio universo cinematográfico

Nos encontramos a solo unos días del estreno de Sonic the Hedgehog 2. Afortunadamente, esto no será lo último que veamos del erizo azul en la pantalla grande. No solo una tercera película y una serie spin-off ya están en desarrollo, sino que el productor de estas cintas ha señalado que tiene la intención de hacer un universo cinematográfico de Sonic.

Por medio de una entrevista, Toby Ascher, productor de las dos películas de Sonic the Hedgehog, ha señalado que Paramount y SEGA tienen la intención de crear un universo cinematográfico de este personaje, algo que bien podría ser una realidad considerando el extenso catálogo de personajes y aventuras que ya hemos visto en el pasado. Esto fue lo que comentó:

“Estamos creando un universo cinematográfico de Sonic, así que sabíamos que íbamos a agregar personajes, como Tails y Knuckles; nuevo en las películas, pero amado por los jugadores de todo el mundo”.

Junto a los planes ya revelados, rumores apuntan a un spin-off protagonizado por Tails, algo que igual se podría hacer una realidad. Cuando pensamos en universos cinematográficos se nos viene a la mente el MCU, pero fuera de los héroes de Marvel, hay muy pocos casos de éxito. Sin embargo, la propiedad de SEGA tiene el potencial de ser uno de los pocos que sí sea una realidad en un futuro.

Nota del Editor:

Aunque la idea puede sonar interesante, esto aún está por verse. Las primeras reseñas de Sonic the Hedgehog 2 no suenan tan bien como las que vimos en la primera cinta, pero al final del día todo dependerá del desempeño en taquilla.

Vía: VGC