Así reaccionó Jaden Smith ante las acciones de su padre

A estas alturas ya estarás perfectamente consciente de lo que ocurrió entre Will Smith y Chris Rock durante la 94ª ceremonia de los Premios Óscar. El internet todavía no se pone de acuerdo sobre si fue lo correcto o no, pero quien ya tomó una decisión al respecto fue Jaden Smith, hijo de Will.

Mediante su cuenta de Twitter, el joven músico y actor compartió una breve publicación en donde, de cierta manera, aprueba los métodos que utilizó su padre para defender a su madre:

“Y así es como lo hacemos.”

And That’s How We Do It — Jaden (@jaden) March 28, 2022

Evidentemente, una buena parte de los usuarios están en completo desacuerdo con las acciones de Will, así como de la reacción de su hijo. Ciertamente este será un tema que seguiremos recordando conforme pasen los años, y que el propio Will y su familia tampoco podrán dejar atrás en el futuro cercano.

Nota del editor: Al menos Will cuenta con el apoyo de su hijo para esta situación, pues como te comentaba en la nota original, una gran parte del internet ya está pidiendo que le quiten su Óscar y no solamente eso, sino que también lo veten de todos los futuros eventos de los Óscar.

