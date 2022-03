Más temporadas de One Piece llegan a Netflix

Hoy sigue siendo un día muy importante para los fans de One Piece. De esta forma, Netflix ha revelado una nueva tanda de episodios de este anime que llegarán a la plataforma de streaming en los próximos meses. Actualmente solo hay cuatro temporadas, pero este número se triplicará.

Como parte de los anuncios que se dieron durante el evento conocido como One Piece News Coo Online, se ha confirmado que las siguientes temporadas llegarán a partir de:

-Temporada cinco, seis y siete – 22 de mayo de 2022.

-Temporada ocho, nueve y 10 – 22 de junio de 2022.

-Temporada 11, 12 y 13 – 22 de julio de 2022.

