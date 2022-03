Un importante museo de videojuegos fue destruido en Ucrania

La situación que se está viviendo actualmente en Ucrania también ha tenido un fuerte impacto en la industria de los videojuegos. Múltiples desarrolladores de ese territorio han abandonado sus estaciones de trabajo debido al constante peligro en el que se encuentran, y ahora se dio a conocer que uno de los museos de computación y videojuegos más importantes del país, fue destruido a causa de un bombardeo por las fuerzas aéreas rusas.

Estamos hablando de el Museo de la Computación de Mariupol, que tras haber preservado y almacenado 15 años de historia de la computación y el gaming, fue destruido recientemente. Dmitry Cherepanov, dueño de este lugar, actualmente se encuentra a salvo, pero desafortunadamente lo perdió todo.

It has been reported that the Mariupol Computer Museum in Ukraine, a privately owned collection of over 500 items of retro computing, consoles and technology from the 1950s to the early 2000s, a collection nearly 20 years in the making, has been destroyed by a bomb. pic.twitter.com/7xKi3yYjth

