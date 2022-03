Ésto dicen las primeras impresiones de Sonic the Hedgehog 2

A pesar de todo, Sonic the Hedgehog no resultó ser tan mala como muchos seguramente anticipaban. La llegada del popular erizo azul al live-action pudo ser mejor, sí, y parece que su secuela finalmente nos entregaría la aventura que tantos años llevábamos esperando. Desafortunadamente, parece ser que no fue así.

Lo anterior lo decimos porque las primeras impresiones de Sonic the Hedgehog 2 ya están aquí y la verdad no pintan una muy buena idea sobre esta película. Actualmente, esta secuela cuenta con una calificación de 53 en Metacritic con un total de ocho críticas.

Aparentemente, esta secuela no toma ningún tipo de riesgo en lo absoluto y muchos de los personajes adicionales se sienten desaprovechados. Quienes disfrutaron del largometraje original podrían salir contentos del cine, pero quienes no, no esperen que esta nueva adaptación los haga cambiar de opinión.

Sonic the Hedgehog 2 llega a cines el próximo 2 de abril y por mientras, ya puedes disfrutar de su más reciente adelanto en video.

Nota del editor: No sé qué tipo de expectativas tenía la gente con esta película, pero tampoco siento que Sonic the Hedgehog 2 pudiera haber hecho muchas cosas por mejorar. Al final del día tenemos otra medianamente divertida película que servirá para pasar un buen rato en la sala de cine.

Via: Metacritic