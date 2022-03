La noche de los Óscar usualmente es recordada por todos los ganadores y los memorables discursos. Sin embargo, en la ceremonia del día de hoy fuimos testigos de un evento bastante incómodo, y uno que se desconoce si fue una broma planeada o no. De forma inesperada, Will Smith, quien está nominado a Mejor Actor por King Richard, golpeó a Chris Rock, uno de los presentadores de la ceremonia.

Antes de presentar el premio a Mejor Documental, Chris Rock realizó un chiste sobre la alopecia, enfermedad que causa la pérdida del cabello, que sufre Jada Pinkett Smith, esposa de Will Smith. Esto no fue de gracia para el actor principal de King Richard, es así que se paró furioso, y lo golpeó. Seguido de eso, Smith realizó una serie de comentarios agresivos, y le exigió a Rock que dejará de hacer chistes sobre su pareja.

