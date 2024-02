Jim Carrey regresa en Sonic the Hedgehog 3

No hemos visto lo último de Jim Carrey en el cine. Pese a que el actor había mencionado que Sonic the Hedgehog 2 sería su última película, puesto que estaba listo para el retiro, el día de hoy se ha confirmado que Carrey tendrá un papel en la tercera cinta live action del erizo azul de SEGA.

Hace unas horas, Paramount compartió un nuevo teaser de Sonic the Hedgehog 3, en donde es posible escuchar la icónica risa malvada del Dr. Robotnik y, momentos después, Variety confirmó que Jim Carrey retomará su papel como este villano en la siguiente cinta del erizo azul, algo que, sin duda alguna, alegrará a más de una persona.

First logo for ‘SONIC 3’. In theaters this December. pic.twitter.com/6pLK971HaV — DiscussingFilm (@DiscussingFilm) February 2, 2024

Recordemos que al final de Sonic the Hedgehog 2, Robotnik fue derrotado por Super Sonic, y si bien muchos pensaron que estaba muerto, nunca encontraron su cuerpo, dejando la puerta abierta a un posible regreso del villano, siempre y cuando Carrey estuviera disponible a salir de su retiro para tomar este papel una vez más. De igual forma, es importante mencionar que este personaje está ligado directamente al origen de Shadow, el cual tendrá un papel importante en Sonic the Hedgehog 3.

Paramount ha dejado en claro que tiene pensado expandir el universo live action de Sonic. Además de la tercera película, la cual se estrenará en diciembre de este año, también está en desarrollo Knuckles, una serie spin-off enfocada en este personaje, la cual llegará a Paramount+ en un futuro. Lamentablemente, por el momento no tenemos más información sobre estas dos producciones, aunque es muy probable que a lo largo del año surjan más detalles.

Te recordamos que Sonic the Hedgehog 3 llegará a los cines el próximo 20 de diciembre de 2024, y será interesante ver si Jim Carrey continuará actuando, o si regresará al retiro tras el reestreno de esta cinta. En temas relacionados, un spin-off de Shadow también podría ser una posibilidad. De igual forma, SEGA anunció Sonic X Shadow Generations.

Nota del Editor:

No puedo esperar para ver Sonic the Hedgehog 3 en los cines. Mi mayor esperanza con esta cinta es escuchar Live and Learn. Si esto llega a pasar, podré ignorar cualquier fallo que tenga la película. Junto a esto, el regreso de Jim Carrey a la pantalla grande es algo que también me emociona.

Vía: Variety