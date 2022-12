Wednesday, la nueva serie de Netflix, se ha convertido en todo un éxito. Con tan solo unos días en la plataforma de streaming, la nueva producción de Tim Burton ha establecido récords en vistas, y ha introducido a toda una generación la música de The Cramps con su icónica escena de baile. Sin embargo, las controversias tampoco han faltado, y es que recientemente se dio a conocer que Jenna Ortega, quien tiene el papel principal, sufrió de COVID-19 al momento de filmar esta secuencia.

Durante una reciente entrevista con NME, Ortega confesó que el día de la grabación de su baile, se despertó con varios síntomas del COVID-19, y tuvo que realizarse la prueba, la cual al final del día resultó ser positiva. Sin embargo, en lugar de parar las grabaciones, Netflix decidió filmar la escena del baile mientras esperaban una respuesta. Esto fue lo que comentó la actriz:

“Es una locura porque era mi primer día con COVID, así que fue horrible filmarlo.

Me desperté y, es raro, nunca me enfermo y cuando lo hago no es muy malo, tenía dolores en el cuerpo. Sentí que me había atropellado un coche y que se me había soltado un duendecito en la garganta y me arañaba las paredes del esófago.

Me estaban dando medicamentos entre toma y toma porque estábamos esperando el resultado positivo. Pedí rehacerlo, pero no tuvimos tiempo. Creo que probablemente podría haberlo hecho un poco mejor”.