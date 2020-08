Insomniac está trabajando en un nuevo Ratchet & Clank, pero no es el de PS5

Insomniac Games está muy ocupado con Marvel’s Spider-Man: Miles Morales y Ratchet & Clank: Rift Apart para el PS4, pero de algún modo sus desarrolladores siguen encontrando tiempo para nuevos proyectos. De hecho, además de Rift Apart, el estudio está trabajando en un nuevo Ratchet & Clank y dentro de muy poco lo vamos a poder conocer, e incluso jugar.

Media Molecule, estudio responsable del popular juego de creación, Dreams, reveló que Josh Leman, uno de los desarrolladores principales en Insomniac, está trabajando en un nuevo Ratchet & Clank que será jugable dentro de Dreams, utilizando únicamente herramientas creadas por la comunidad:

Josh Leman, a designer at @insomniacgames, has been creating a Ratchet & Clank game in #DreamsPS4, with the help of community made assets! 😱

We’ll be live at 5PM BST tomorrow,, 11th August, chatting to Josh and checking out the game’s progress! We can’t wait! 🔩 #MadeInDreams pic.twitter.com/tiTGtATPSy

— Media Molecule (@mediamolecule) August 10, 2020