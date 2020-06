Insomniac deja en claro que Ratchet & Clank: Rift Apart sólo es posible en PS5

La presentación del PS5, conocida como The Future of Gaming, nos dio un vistazo a los próximos títulos de esta consola. Después de este evento, Sony se ha encargado de proporcionar información adicional sobre Marvel’s Spider-Man: Miles Morales y Horizon Forbidden West, ahora es el turno de Ratchet & Clank: Rift Apart de demostrar por qué este juego es posiblemente solamente en PlayStation 5.

En un reciente vídeo, Marcus Smith, director creativo de este título, explica por qué esta experiencia sólo es posible en PS5. Después de que llega un misterioso enemigo y daña accidentalmente el tejido del espacio-tiempo, comienzan a aparecer portales a dimensiones alternativas. Debido a la unidad de estado sólido ultrarrápida del PS5, o SSD, nuestros héroes pueden saltar entre estos mundos casi al instante. Puedes verlos marcados en el mundo con un portal ondulado y agrietado, y no hay pantalla de carga antes de llegar al nuevo mundo.

En palabras de Smith:

“Atrás quedaron las pantallas de carga. Ahora, se trata de traer nuevas y emocionantes aventuras”

El nuevo DualSense también ha abierto más posibilidades de juego, específicamente con la tensión en los triggers. Al usar un arma como la Enforcer, por ejemplo, una ligera presión en R2 disparará una ronda, mientras que un tirón más fuerte disparará dos. De esta forma, realmente sentirás la tensión en el gatillo del arma cuando lo aprietes, haciendo que sientas que estás sosteniendo un Enforcer en lugar de solo ordenarle a Ratchet que lo use. Con audio espacial 3D, Insomniac Games tiene como objetivo hacer que todo se sienta más inmersivo también.

Ratchet & Clank: Rift Apart aún no tiene una fecha de lanzamiento, pero no es el único juego que Insomniac tiene en desarrollo. Spider-Man: Miles Morales es un juego independiente que se lanzará a finales de este año. Así que puede faltar algo de tiempo hasta que Ratchet & Clank: Rift Apart esté en nuestras manos.

Vía: PlayStation