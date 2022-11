Ilustraciones de My Hero Academia pone a los personajes contra villanos de Marvel

Aunque sea un poco menor, la relevancia de My Hero Academia se ha conservado de forma moderada, dado que hace no mucho se estuvieron emitiendo los capítulos nuevos del anime en cuestión. Por su parte, el manga también está en constante evolución, incluso su mangaka ya mencionó que no falta mucho para que veamos la conclusión definitiva de la saga.

Para seguir con la euforia de la franquicia, un artista compartió deslumbrantes obras de arte de Deku, Bakugo, Shoto Todoroki y más, mismos que se abren camino a través de algunos de los villanos más infames en la historia de Marvel. Lo mejor, es que cuentan con un aspecto que no choca en cuanto a estilo de arte se refiere, así que le van a gustar a los fans.

Aquí los puedes checar:

Vale la pena mencionar, que My Hero Academia se ha basado bastante en los cómics de superhéroes de Estados Unidos para muchos de sus personajes, eso lo mencionó en su momento el propio autor. Por lo que ver una colaboración así es de lo más llamativo, pero hay que tener en cuenta que para nada es algo oficial, sino el dibujo de un seguidor.

vía: Comicbook

Nota del editor: My Hero Academia ha perdido un poco su relevancia, pero es probable que cuando se ponga fecha para el final ahí muchos estaremos pendientes. Después de todo, en su momento fue una revolución de la animación.