Nuevo aspecto de Robert Downey Jr. hace que los fans lo pidan como este villano de DC

Algo que llamó la atención de la farándula fue el nuevo aspecto que Robert Downey Jr. está teniendo para la serie de HBO, The Sympathizer, pues literalmente el actor de Iron Man se afeitó totalmente la cabeza. En las últimas fotos los fans han mencionado que con el retiro del intérprete del mundo de Marvel, ahora podría irse con la competencia de DC para contrastar.

Concretamente, están hablando que su próximo personaje podría ser ni más ni menos que Lex Luthor, dado que lleva consigo ese aspecto jovial así como con toques de villano. Y esto no solo lo piensa un fanático en las redes, sino muchos que están entusiasmados con la idea. Sobre todo que ahora Henry Cavill está regresando a la franquicia de Superman.

Aquí algunas opiniones:

Oliver Queen and Lex Luthor pic.twitter.com/50aAaXQnZH — Ollie 🏹 (@TheQuiver_) November 20, 2022

Oliver Queen y Lex Luthor

Bald actors = Lex Luthor Nah man they should cast Jeff Bezos he is perfect for the role then the internet would shit their pants fr https://t.co/CfieVQfib5 — Aj005 (@Ajay005RB) November 21, 2022

Actores calvos = Lex Luthor No, hombre, deberían elegir a Jeff Bezos, es perfecto para el papel, entonces Internet se cagaría en los pantalones.

Robert Downey Jr’s new bald look has fans comparing him to Jeff Bezos and Lex Luthor https://t.co/4UTz4jDfzu — Sumedh Athawale (@sumedhathawale0) November 22, 2022

La nueva apariencia calva de Robert Downey Jr tiene fanáticos que lo comparan con Jeff Bezos y Lex Luthor

Would you like to see @RobertDowneyJr as the DCEU's new Lex Luthor? @JamesGunn thoughts? pic.twitter.com/uZR4Iv33sC — Creative Control Movie Podcast (@KenanTalksFilm) November 22, 2022

¿Te gustaría ver a @RobertDowneyJr como el nuevo Lex Luthor del DCEU? @JamesGunn qué piensas?

But seriously. The internet would shit its pants if RDJ was the DCU’s new Lex Luthor pic.twitter.com/9x5RGupSc6 — Chris Killian (@chriskillian) November 21, 2022

Pero en serio. Internet se cagaría en los pantalones si RDJ fuera el nuevo Lex Luthor de DCU

Por ahora, no se ha confirmado si Robert Downey Jr. volverá a las películas de superhéroes.

Vía: Comicbook

Nota del editor: Sin duda me gustaría ver de vuelta a Robert en los reflectores, y lo mejor, es que fuera un personaje totalmente contrario a lo que fue Tony Stark. Y ese sería el caso de Lex Luthor, un millonario empresario, pero que usa sus finanzas para el mal.