Igarashi cuenta por qué dejó Konami y Castlevania

El ex productor de Castlevania, Koji Igarashi, supervisó lo que muchos fans consideraron como la “era dorada” de la serie; trabajó como director asistente, programador y escritor de escenarios en Symphony of the Night antes de asumir un papel más significativo en toda la franquicia.

Bajo la supervisión de Igarashi, se crearían juegos como Aria of Sorrow y Portrait of Ruin, títulos que asumieron el estilo metroidvania de SotN. Después del interesante pero finalmente divisivo Castlevania: Harmony of Despair en 2010, Konami reinició la serie Castlevania, con el estudio español MercurySteam produciendo el exitoso Lords of Shadow.

Un año después, Igarashi fue trasladado a la división “social” de Konami, y la compañía enfocaría gran parte de su energía en crear juegos para smartphones. Igarashi dijo en ese momento que sus habilidades no estaban en esta área en particular, y dejó Konami en 2014 para formar ArtPlay y trabajar en la franquicia Bloodstained, que muchas personas ven como el verdadero sucesor de los títulos metroidvania de Igarashi.

Recientemente, Igarashi habló acerca de sus razones para dejar Konami durante las Conferencias Internacionales de Anime y Juegos de Mónaco 2023 (MAGIC 2023), donde habló junto al creador de Final Fantasy, Hironobu Sakaguchi.

Aquí explicó, cuando se dio cuenta de que el cambio de enfoque de Konami significaría que no habría más juegos de Castlevania como SotN, decidió que era hora decir cambiar de aires.

“En mi caso, (en Konami) ya no pude hacer el tipo de juego que sabía que los fanáticos estaban esperando. Los juegos para móviles estaban ganando popularidad en Japón. Como empresa, creo que fue la decisión correcta cambiar el enfoque. Sin embargo, como resultado, ya no era posible para mí hacer el mismo tipo de juegos. Fue entonces cuando escuché la voz de un demonio dentro de mí que me decía que renunciara. Creo que, en mayor o menor medida, la dirección de las empresas y lo que los desarrolladores querían hacer empezó a divergir”.

Igarashi bromeó sobre el hecho de que estaba involucrado en uno de los juegos que hizo tan popular el género metroidvania:

“Me gustaría empezar diciéndoles a todos que por favor despejen mi cancha. Pero hablando en serio, creo que es natural que las obras se inspiren entre sí. En cuanto a los juegos dentro del género, trato de jugar los buenos. Más que yo, el director (de Bloodstained) investiga estos juegos para ver qué hacen bien y aprender de sus errores al mismo tiempo. En ese sentido, supongo que debería llamar a [otros desarrolladores de metroidvanias] nuestros amigos. Todos aprendemos el uno del otro con la esperanza de crear mejores juegos”.

Desde que dejó Konami, Igarashi ha trabajado en tres juegos de la serie Bloodstained (Curse of the Moon, Ritual of the Night y Curse of the Moon 2), así como en el título RTS Revolve8: Episodic Duelling.

Los títulos de Castlevania que Konami ha producido sin Igarashi han tenido diversa recepción; mientras que el Lords of Shadow original tuvo éxito tanto crítico como comercial, el segundo juego fue menos exitoso, y el spin-off de 3DS Mirror of Fate sigue siendo un título divisivo entre los fanáticos.

Vía: Time Extension

Nota del editor: Igarashi es una de las leyendas de la mejor época de Konami, sin embargo, todo cambia y el desarrollador ha logrado encontrar el éxito personal por su cuenta.